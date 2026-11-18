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स्पेशल लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को जिला अदालत परिसर में समन्वय एवं तैयारी बैठक आयोजित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की चेयरपर्सन जतिंदर कौर के दिशा-निर्देशों पर सीजेएम एवं अथॉरिटी के सचिव अमरदीप सिंह बैंस ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 21 नवंबर को आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत और 12 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार तथा अधिक से अधिक मामलों के निपटारे पर चर्चा की गई।

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