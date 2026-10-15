सीहोर में आस्था का सैलाब: सात किमी लंबी यात्रा में 15 हजार श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा; बना इतिहास

मां जगदंबा के प्रति अटूट आस्था, सिर पर श्रद्धा का भाव और जुबां पर माता रानी के जयकारे… सीहोर की सड़कों पर गुरुवार को भक्ति का ऐसा नजारा दिखाई दिया, जिसने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। करौली वाली माता मंदिर से निकली भव्य चुनरी यात्रा में 15 हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। 151 मीटर लंबी चुनरी, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, गरबा करती बच्चियां, आकर्षक झांकियां और अखाड़ों के प्रदर्शन ने आयोजन को यादगार बना दिया। करीब सात किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर जगह-जगह स्वागत के लिए बनाए गए द्वार और मंच श्रद्धालुओं के उत्साह की गवाही देते नजर आए। 14 वर्षों से जारी इस धार्मिक परंपरा ने एक बार फिर सीहोर की सामूहिक आस्था और सांस्कृतिक एकजुटता का भव्य रूप सामने रखा।



करौली वाली माता मंदिर से शुरू हुई चुनरी यात्रा में महिलाओं, युवाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा आगे बढ़ती रही और रास्ते में माता रानी के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति से शहर का माहौल पूरी तरह धार्मिक रंग में रंग गया। आयोजन में शामिल लोगों के लिए यह केवल एक जुलूस नहीं, बल्कि मां जगदंबा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का अवसर था।



151 मीटर की चुनरी बनी आस्था और समर्पण का प्रतीक

इस वर्ष मां करौली वाली को 151 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। चुनरी यात्रा का यह सबसे प्रमुख आकर्षण रहा। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ मां के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। लंबी चुनरी के साथ आगे बढ़ता श्रद्धालुओं का कारवां धार्मिक आयोजन की भव्यता को दर्शाता रहा। महिलाओं और युवतियों की भागीदारी ने यात्रा को विशेष स्वरूप दिया।



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आसमान से बरसे फूल, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर

यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। आसमान से बरसते फूलों और नीचे माता रानी के जयकारे लगाते श्रद्धालुओं के बीच नजारा आकर्षण का केंद्र बना। पुष्पवर्षा ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ाया। श्रद्धालुओं के लिए यह पल विशेष उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव का अवसर बना। धार्मिक उल्लास से भरे इस दृश्य ने चुनरी यात्रा को शहर के प्रमुख आयोजनों में खास पहचान दी।



गरबा करती बच्चियां, झांकियां और अखाड़ों ने बांधा समां

चुनरी यात्रा में बच्चियों ने गरबा करते हुए सहभागिता निभाई। उनकी प्रस्तुतियों ने धार्मिक आयोजन में सांस्कृतिक रंग भर दिए। आकर्षक झांकियां, अखाड़े और उज्जैन से आए कलाकारों की प्रस्तुतियां भी यात्रा का हिस्सा रहीं। भक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के इस संगम ने अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। यात्रा में मातृशक्ति की बड़ी भागीदारी भी विशेष रूप से दिखाई दी।



स्वागत द्वारों पर उमड़ा उत्साह, गंज क्षेत्र में दिखी खास तैयारी

यात्रा के स्वागत के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर सामाजिक संगठनों, विभिन्न समाजों और जनप्रतिनिधियों की ओर से मंच और स्वागत द्वार बनाए गए थे। गंज क्षेत्र सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। जगह-जगह पुष्पवर्षा और स्वागत की व्यवस्थाओं ने आयोजन को सामूहिक सहभागिता का रूप दिया। विभिन्न संगठनों की भागीदारी से यह संदेश भी सामने आया कि धार्मिक परंपराएं समाज को जोड़ने का माध्यम बन सकती हैं।



14 वर्षों की परंपरा, हर साल बढ़ता श्रद्धालुओं का उत्साह

सीहोर में चुनरी यात्रा पिछले 14 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। समय के साथ यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बना है। आयोजकों का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, संस्कारों और धार्मिक परंपराओं से जोड़ना भी है। इस बार 15 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता ने आयोजन की व्यापकता को सामने रखा।



जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी, आयोजन को मिला व्यापक स्वरूप

चुनरी यात्रा में सांसद आलोक शर्मा, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष एवं हिंद रक्षक युवा समिति के संरक्षक प्रिंस राठौर और चुनरी यात्रा आयोजक विवेक राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने इसे शहर की प्रमुख धार्मिक गतिविधियों में विशेष स्थान दिलाया।