अमलाई स्थित SECL सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। उल्टी-दस्त की शिकायत पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की सलाह पर इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की।

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