कोल माइंस परियोजना को लेकर घुंघुटी क्षेत्र में जारी विरोध अब शांत होने के बजाय लगातार उग्र होता जा रहा है। रविवार को आंदोलन के 13वें दिन धरना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में युवा एकत्रित हुए। आंदोलन में बुजुर्ग महिलाओं की भी बढ़-चढ़कर भागीदारी देखने को मिली। ठंड के बीच दिन-रात धरने पर डटे ग्रामीणों का आक्रोश अब केवल नाराजगी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आंदोलन लगातार व्यापक रूप लेता दिखाई दे रहा है। रविवार को पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को भी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों के आंदोलन में सहभागिता की।



बजरंग पावर की कोल माइंस परियोजना को लेकर ग्रामीणों के बीच लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। जंगल, जमीन, ग्रामसभा और स्थानीय अधिकारों से जुड़े सवालों को लेकर शुरू हुआ विरोध अब 13 दिनों से धरना स्थल पर जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों और आपत्तियों को गंभीरता से सुनने के बजाय उन्हें आंदोलन समाप्त करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी नाराजगी के बीच रविवार को बड़ी संख्या में युवाओं का धरना स्थल पर जुटना आंदोलन के बढ़ते स्वरूप को दर्शाता है।



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युवाओं के साथ बुजुर्ग महिलाएं भी मैदान में

आंदोलन की सबसे अहम तस्वीर यह है कि विरोध केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। बुजुर्ग महिलाएं भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपनी भागीदारी दर्ज करा रही हैं। ठंड के मौसम में लगातार धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच महिलाओं की सक्रिय मौजूदगी इस आंदोलन को सामाजिक आधार दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल और जमीन से जुड़े सवाल उनके जीवन, भविष्य और आने वाली पीढ़ियों से जुड़े हैं, इसलिए वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।



रविवार को पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को के आंदोलन में शामिल होने से इस मुद्दे को राजनीतिक समर्थन भी मिला है। इससे पहले आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने भी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचकर विधानसभा से सड़क तक संघर्ष का ऐलान किया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में सड़क पर संघर्ष की घोषणा का उल्लेख भी आंदोलन के दौरान किया गया था। अब लगातार जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बीच घुंघुटी का विरोध स्थानीय स्तर से आगे राजनीतिक चर्चा का विषय बनता जा रहा है।



प्रशासन पर कंपनी के सामने झुकने का आरोप

आंदोलनकारियों के बीच प्रशासनिक भूमिका को लेकर भी नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी मांगों और ग्रामसभा से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय कंपनी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि बजरंग पावर के सामने प्रशासनिक अधिकारी नतमस्तक नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों की आवाज को पर्याप्त गंभीरता नहीं दी जा रही। हालांकि, प्रशासन और कंपनी का पक्ष सामने आने पर ही इन आरोपों की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



आंदोलनकारियों की ओर से ग्रामसभा से संबंधित दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनीष सिंह ने पूर्व में आरोप लगाया था कि परियोजना से जुड़े ग्रामसभा दस्तावेज फर्जी हैं। इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों के बीच इस मुद्दे को लेकर असंतोष बना हुआ है। यदि ग्रामसभा की प्रक्रिया और दस्तावेजों को लेकर उठाए गए सवालों का निष्पक्ष परीक्षण नहीं हुआ तो विवाद और गहराने की आशंका जताई जा रही है।



13 दिन बाद भी समाधान नहीं, सरकार और जिम्मेदारों पर बढ़ता दबाव

प्रदेश में भाजपा सरकार के शासनकाल में खनन परियोजनाओं और आदिवासी अधिकारों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच घुंघुटी का आंदोलन सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ग्रामीणों का विरोध इस सवाल को सामने ला रहा है कि विकास और खनन परियोजनाओं के निर्णयों में स्थानीय समुदाय की सहमति, ग्रामसभा की प्रक्रिया तथा उनके अधिकारों को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है।



13 दिनों से जारी धरना, सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी, बुजुर्ग महिलाओं की भागीदारी और पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को सहित जनप्रतिनिधियों का आंदोलन स्थल पर पहुंचना संकेत दे रहा है कि घुंघुटी में विरोध अभी थमने वाला नहीं है। अब निगाहें प्रशासन की अगली पहल, कंपनी के जवाब और ग्रामीणों की मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। फिलहाल घुंघुटी में बजरंग पावर की कोल माइंस को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और धरना स्थल आंदोलन का केंद्र बना हुआ है।