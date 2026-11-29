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जिले के मातगुवां थाना क्षेत्र के मामोन गांव में रविवार सुबह जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस घटना में गर्भवती महिला सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष के 8 और दूसरे पक्ष के 3 लोग शामिल हैं।