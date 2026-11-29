छतरपुर: जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी के हमले में गर्भवती सहित 11 घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 29 Nov 2026 11:13 PM IST
सार
छतरपुर जिले के मामोन गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया। घटना में गर्भवती महिला सहित 11 लोग घायल हुए हैं। मातगुवां थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
जिले के मातगुवां थाना क्षेत्र के मामोन गांव में रविवार सुबह जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस घटना में गर्भवती महिला सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष के 8 और दूसरे पक्ष के 3 लोग शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, घटना रविवार सुबह करीब 7 बजे की है। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पहले पक्ष से पांच पुरुष और तीन महिलाएं घायल हुई हैं। इनमें धर्मचंद राजपूत, चंद्रभान राजपूत, शिवदयाल राजपूत, रामकुमार राजपूत, देवराज राजपूत, राजकली, फूलबाई सहित एक अन्य महिला शामिल हैं।
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गर्भवती महिला के सिर और पेट में आई चोटें
मारपीट के दौरान एक गर्भवती महिला भी घायल हो गई। उसके सिर और पेट में चोटें आने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद परिजन उसकी हालत को लेकर चिंतित हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से वीरेंद्र राजपूत (27), किशोरी लाल राजपूत और प्रभा राजपूत घायल हुए हैं।
पुलिस पहुंची मौके पर, विवाद के कारणों की जांच शुरू
घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मातगुवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के कारणों और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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जानकारी के अनुसार, घटना रविवार सुबह करीब 7 बजे की है। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पहले पक्ष से पांच पुरुष और तीन महिलाएं घायल हुई हैं। इनमें धर्मचंद राजपूत, चंद्रभान राजपूत, शिवदयाल राजपूत, रामकुमार राजपूत, देवराज राजपूत, राजकली, फूलबाई सहित एक अन्य महिला शामिल हैं।
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गर्भवती महिला के सिर और पेट में आई चोटें
मारपीट के दौरान एक गर्भवती महिला भी घायल हो गई। उसके सिर और पेट में चोटें आने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद परिजन उसकी हालत को लेकर चिंतित हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से वीरेंद्र राजपूत (27), किशोरी लाल राजपूत और प्रभा राजपूत घायल हुए हैं।
पुलिस पहुंची मौके पर, विवाद के कारणों की जांच शुरू
घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मातगुवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के कारणों और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।