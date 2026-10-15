रतलाम हादसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पुलिया से नीचे पलटे ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और क्लीनर घायल

रतलाम जिले से होकर गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार की दोपहर रतलाम से क़रीब आठ किलोमीटर दूर आलू की बोरियों से भरा ट्रक धामनोद-ईसरथुनी के बीच स्थित पुलिया के नीचे जा गिरा। इससे ट्रक ड्राइवर व क्लीनर घायल हो गए। जैसे-तैसे वे ट्रक से बाहर निकल आए। इसके बाद ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच आलू की बोरियों से भरा ट्रक जावरा तरफ से गुजरात की ओर जा रहा था। तभी धामनोद टोल नाके के आगे ईसरथूनी के समीप स्थित पुलिया पर ट्रक असंतुलित होकर रेलिंग तोड़ता हुआ पुलिया के नीचे जा गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग व राहगीर मौके पर पहुंचे। इसी बीच घायल ड्राईवर व क्लीनर ट्रक से बाहर निकल आए थे। उनके बाहर आने के बाद ट्रक बीके अगले हिस्से में आग लग गई।



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सूचना मिलने और एक्सप्रेस-वे के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और पानी का टैंकर बुलवाकर आग बुझाना शुरू करवाया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक बक अगला हिस्सा बुरी तरह जल गया था। घायल ड्राइवर व क्लीनर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ड्राइवर और क्लीनर समय रहते बाहर नहीं निकलते तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।