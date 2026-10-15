गुना: बीना-ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन में दुल्हन के जेवर चोरी, खरीदने वाला हाथरस का सुनार गिरफ्तार

बीना-ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन में सफर के दौरान एक परिवार के ट्रॉली बैग से लाखों रुपये के आभूषण चोरी होने के मामले में जीआरपी गुना को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के आभूषण खरीदने के आरोप में उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी सुनार धर्मेन्द्र सोनी उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले चार महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से सोने-चांदी के कई आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी वर्तमान कीमत करीब 17 लाख 28 हजार रुपये बताई गई है। इस मामले में पुलिस अंतरराज्यीय गिरोह के सात सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जीआरपी ने 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कार्रवाई का खुलासा किया।



जीआरपी के अनुसार, 13 जून 2026 को अशोकनगर निवासी आविद खान अपने परिवार के साथ ट्रेन क्रमांक 51883 बीना-ग्वालियर पैसेंजर में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने परिवार के ट्रॉली बैग से करीब 16 लाख रुपये के आभूषण चोरी कर लिए। यात्रा के दौरान हुई इस घटना के बाद पीड़ित ने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर जीआरपी गुना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में जुट गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी किए गए आभूषण उत्तर प्रदेश के हाथरस निवासी सुनार धर्मेन्द्र सोनी उर्फ मोनू को बेचे गए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। हालांकि, वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। करीब चार महीने की तलाश के बाद जीआरपी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न्यायालय से आरोपी की रिमांड प्राप्त की, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा सके।



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पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से सोने के हार, कंगन, अंगूठियां, नथ और चांदी की पायल सहित अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं। बरामद जेवरों की वर्तमान कीमत करीब 17 लाख 28 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। मामले में बरामदगी को जांच की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।



इस मामले में जीआरपी पहले ही अंतरराज्यीय गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इन आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत भी निरस्त हो चुकी है। अब चोरी के आभूषण खरीदने के आरोपी सुनार की गिरफ्तारी से मामले की जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जीआरपी गुना की इस कार्रवाई में चोरी के आभूषणों की बरामदगी और कथित खरीदार की गिरफ्तारी अहम रही। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।