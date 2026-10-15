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मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में भी ऐसी ही सजा की मांग उठने लगी है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने भी अपने बेटे के हत्याकांड में न्याय की मांग उठाई है।