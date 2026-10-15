नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान-साहिल को फांसी की सजा के बाद राजा रघुवंशी की मां बोलीं- बेटे को कब मिलेगा न्याय?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 15 Oct 2026 05:17 PM IST
सार
मेरठ के मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने अपने बेटे के हत्याकांड में न्याय की मांग दोहराई है। उन्होंने पत्नी सोनम समेत अन्य आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की। मामले में अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई और दोष सिद्ध होने पर निर्भर करेगा।
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विस्तार
मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में भी ऐसी ही सजा की मांग उठने लगी है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने भी अपने बेटे के हत्याकांड में न्याय की मांग उठाई है।
उमा ने कहा कि जिस तरह मुस्कान और साहिल को सजा मिली है, उसी तरह उनके बेटे राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम सहित अन्य आरोपियों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उमा रघुवंशी ने सवाल उठाया कि आखिर उनके बेटे को न्याय कब मिलेगा? राजा रघुवंशी की मां ने अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहा कि बेटे की हत्या ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है। वह लगातार न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं।
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उनका कहना है कि राजा की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय का एहसास हो सके। उमा रघुवंशी ने मांग की कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम और अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा मिलने के बाद उन्हें उम्मीद है कि उनके बेटे के मामले में भी न्याय की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिलती, तब तक उन्हें अपने बेटे की हत्या के मामले में पूरा न्याय नहीं मिलेगा।
बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं। इस मामले में राजा की पत्नी सोनम समेत अन्य लोगों पर आरोप लगे हैं। अब मेरठ के मामले में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद राजा की मां ने एक बार फिर अपने बेटे के लिए न्याय की मांग उठाई है। उमा रघुवंशी की मांग है कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी हो और दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिले। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जिस दिन उनके बेटे की हत्या के दोषियों को सजा मिलेगी, उसी दिन उन्हें लगेगा कि उनके बेटे को न्याय मिला है। हालांकि, राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों को सजा देने का फैसला अदालत में सुनवाई और दोष सिद्ध होने के आधार पर ही होगा। फिलहाल, बेटे को न्याय दिलाने की मां की मांग एक बार फिर चर्चा में है।
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उमा ने कहा कि जिस तरह मुस्कान और साहिल को सजा मिली है, उसी तरह उनके बेटे राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम सहित अन्य आरोपियों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उमा रघुवंशी ने सवाल उठाया कि आखिर उनके बेटे को न्याय कब मिलेगा? राजा रघुवंशी की मां ने अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहा कि बेटे की हत्या ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है। वह लगातार न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं।
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उनका कहना है कि राजा की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय का एहसास हो सके। उमा रघुवंशी ने मांग की कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम और अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा मिलने के बाद उन्हें उम्मीद है कि उनके बेटे के मामले में भी न्याय की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिलती, तब तक उन्हें अपने बेटे की हत्या के मामले में पूरा न्याय नहीं मिलेगा।
बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं। इस मामले में राजा की पत्नी सोनम समेत अन्य लोगों पर आरोप लगे हैं। अब मेरठ के मामले में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद राजा की मां ने एक बार फिर अपने बेटे के लिए न्याय की मांग उठाई है। उमा रघुवंशी की मांग है कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी हो और दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिले। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जिस दिन उनके बेटे की हत्या के दोषियों को सजा मिलेगी, उसी दिन उन्हें लगेगा कि उनके बेटे को न्याय मिला है। हालांकि, राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों को सजा देने का फैसला अदालत में सुनवाई और दोष सिद्ध होने के आधार पर ही होगा। फिलहाल, बेटे को न्याय दिलाने की मां की मांग एक बार फिर चर्चा में है।