ओंकारेश्वर: राखड़ से भरे डंपर की टक्कर से युवक की मौत, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, लगाया चक्काजाम

ओंकारेश्वर से करीब 25 किलोमीटर दूर खंडवा जिले की पुनासा तहसील अंतर्गत पुनासा-सनावद मार्ग पर राखड़ से भरे डंपर की टक्कर से एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए। हरवंशपुरा गांव के ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

विज्ञापन