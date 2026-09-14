मुरैना में रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई: 100 ट्रॉली चंबल रेत की नष्ट, जांच जारी- कौन और कहां से लाया था माल

चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। अंबाह पुलिस और वन विभाग की टीम ने हरिचंद का पुरा क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से डंप की गई करीब 100 ट्रॉली चंबल रेत का मौके पर ही विनष्टीकरण किया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही रेत कारोबारियों में हड़कंप मच गया।



जानकारी के अनुसार, वन विभाग और पुलिस को हरिचंद का पुरा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चंबल नदी की रेत अवैध रूप से डंप किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद अंबाह पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान यहां बड़ी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण मिला। टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 100 ट्रॉली रेत को मौके पर ही नष्ट कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य अवैध रूप से डंप की गई रेत को दोबारा कारोबार या परिवहन में इस्तेमाल होने से रोकना है।



ये भी पढ़ें- इंदौरः कारोबारी बोला- ब्यूटीशियन ने खुद लगाया फंदा, पहले भी कई बार धमका चुकी थी



चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन लंबे समय से प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। नदी से रेत निकालकर उसे अलग-अलग स्थानों पर डंप करने और बाद में परिवहन किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध रेत कारोबार पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चंबल नदी से अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर संयुक्त टीमों को मौके पर भेजकर कार्रवाई की जा रही है।



हरिचंद का पुरा में कार्रवाई के बाद विभाग अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर सकता है कि इतनी बड़ी मात्रा में रेत कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चंबल की रेत का अवैध उत्खनन, भंडारण या परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।