राहुल गांधी का मध्यप्रदेश को लेकर तंज: बोले- स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, जनता दे रही फीडबैक

1 of 2 राहुल गांधी और मुख्यमंत्री मोहन यादव। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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19 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मध्यप्रदेश में छात्र, बच्चे, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े या महिलाएं - हर वर्ग प्रताड़ित है, कोई खुश नहीं है। उन्होंने इंदौर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं इंदौर आ रहा हूं और लगातार प्रदेश के छात्रों, युवाओं और आम लोगों से फीडबैक ले रहा हूं। सामने आ रही भयावह घटनाएं बता रही हैं कि मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज देश भर में सबसे ज्यादा बर्बाद है। इस पोस्ट में उन्होंने बालाघाट में कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की जान जाने के मामले को भी उठाया है।

2 of 2 राहुल गांधी का ट्वीट - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर