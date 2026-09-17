मध्यप्रदेश: सहकारी समिति का मैनेजर या बसों का मालिक? EOW छापे में 5 स्लीपर बसें, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

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बालाघाट जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने सेवा सहकारी समिति के एक प्रबंधक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के सत्यापन के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने गुरुवार सुबह करीब 6 बजे आरोपी के आवास पर सर्च शुरू की। शुरुआती जांच में जमीन-मकान, महंगी गाड़ियां और पांच लग्जरी स्लीपर बसों समेत करीब 3 करोड़ रुपये की संपत्ति सामने आने की बात ईओडब्ल्यू ने कही है। बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों की जांच अभी जारी है।