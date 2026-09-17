फैसला: हर शौचालय पर 500 रुपये रिश्वत लेने वाली ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को तीन साल की सजा, 2020 में पकड़ाई थी नीलम

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शौचालय निर्माण के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में छतरपुर जनपद की तत्कालीन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नीलम तिवारी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें 18 फरवरी 2020 को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। डीपीओ प्रवेश अहिरवार के अनुसार, नीलम तिवारी पर प्रत्येक शौचालय के एवज में 500 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था।