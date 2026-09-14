इंदौरः कारोबारी बोला- ब्यूटीशियन ने खुद लगाया फंदा, पहले भी कई बार धमका चुकी थी

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पुलिस पूछताछ के दौरान दीपक ने बताया कि सोनिला ने खुद होटल का कमरा बुक किया था और वह अपने साथ बीयर लेकर आई थी। दीपक के अनुसार जब उसने दरवाजा खटखटाया तो सोनिला ने उसे देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, जिसके बाद वह धक्का देकर भीतर घुसा। दोनों के बीच बहस हुई और सोनिला अचानक फंदे पर लटक गई। दीपक का दावा है कि अत्यधिक नशे में होने और घबराहट के कारण वह उसे समय पर उतार नहीं पाया, जिसके बाद उसने होटल स्टाफ की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया।पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनिला और दीपक के बीच पिछले चार वर्षों से संपर्क था। दीपक की पत्नी को इस संबंध की भनक लगने पर उसने सोनिला से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जिससे नाराज होकर सोनिला उस पर मुलाकात का दबाव बना रही थी। पुलिस ने सोनिला के पिता प्रदीप और उसके पति संजय के बयान भी दर्ज किए हैं।शुरुआती जांच में जहर खाने का संदेह जताया गया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदे से लटकना सामने आया है। पुलिस ने विसरा जांच के लिए भेज दिया है। घटना के समय दीपक कमरे में लगभग 40 मिनट मौजूद था। पुलिस शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।