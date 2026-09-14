फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-hotel-room-death-businessman-deepak-khandelwal-surrenders

इंदौरः कारोबारी बोला- ब्यूटीशियन ने खुद लगाया फंदा, पहले भी कई बार धमका चुकी थी

Mon, 14 Sep 2026 06:14 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 14 Sep 2026 06:14 PM IST
सार

इंदौर के तिलक नगर स्थित होटल एलेक्स में ब्यूटीशियन सोनिला की संदिग्ध मौत के मामले में फरार कारोबारी दीपक खंडेलवाल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी, विसरा और अन्य रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन
indore-hotel-room-death-businessman-deepak-khandelwal-surrenders
सोनिला और दीपक। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तिलक नगर स्थित एलेक्स होटल के कमरा नंबर 101 में सोनिला नामक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। घटना के बाद से ही युवती के साथ कमरे में मौजूद कारोबारी दीपक खंडेलवाल फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा उसके परिवार पर दबाव बनाने और पत्नी-बच्चों को थाने ले जाने के बाद आरोपी ने शुक्रवार को बायपास से सरेंडर कर दिया।
विज्ञापन


दीपक खंडेलवाल के पुलिस ने लिए बयान
पुलिस पूछताछ के दौरान दीपक ने बताया कि सोनिला ने खुद होटल का कमरा बुक किया था और वह अपने साथ बीयर लेकर आई थी। दीपक के अनुसार जब उसने दरवाजा खटखटाया तो सोनिला ने उसे देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, जिसके बाद वह धक्का देकर भीतर घुसा। दोनों के बीच बहस हुई और सोनिला अचानक फंदे पर लटक गई। दीपक का दावा है कि अत्यधिक नशे में होने और घबराहट के कारण वह उसे समय पर उतार नहीं पाया, जिसके बाद उसने होटल स्टाफ की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया।
विज्ञापन


चार साल से संबंध थे
पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनिला और दीपक के बीच पिछले चार वर्षों से संपर्क था। दीपक की पत्नी को इस संबंध की भनक लगने पर उसने सोनिला से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जिससे नाराज होकर सोनिला उस पर मुलाकात का दबाव बना रही थी। पुलिस ने सोनिला के पिता प्रदीप और उसके पति संजय के बयान भी दर्ज किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से जांच
शुरुआती जांच में जहर खाने का संदेह जताया गया था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदे से लटकना सामने आया है। पुलिस ने विसरा जांच के लिए भेज दिया है। घटना के समय दीपक कमरे में लगभग 40 मिनट मौजूद था। पुलिस शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed