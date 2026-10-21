मंडला में दर्दनाक हादसा: नहाने गए दादा-पोती की नाले में डूबने से मौत, एक साथ दो मौतों से गांव में मातम

मंडला जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुरंगदेवरी में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। दतला नाला में डूबने से दादा और उनकी 6 वर्षीय पोती की मौत हो गई। दोनों सुबह नहाने के लिए घर से करीब 200 मीटर दूर नाले पर गए थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक का माहौल है।जानकारी के अनुसार, ग्राम सुरंगदेवरी निवासी पिल्लू लाल उइके (55) अपनी नातिन पुष्पांजलि उइके (6) के साथ बुधवार सुबह दतला नाला में नहाने गए थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। काफी देर तक उनके वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। परिवार के एक बच्चे को संदेह होने पर उसने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण तत्काल नाले पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से दोनों को पानी से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।दादा और मासूम पोती की एक साथ मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर महाराजपुर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।