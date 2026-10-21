एमपी: सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन दिग्विजय सिंह के तीखे तेवर, बोले- बेशर्मों को ही फर्क पड़ेगा

सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन राजनीति, अध्यात्म और तीखे बयानों का संगम देखने को मिला। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी इस गैर-राजनीतिक पदयात्रा में 2200 से अधिक पंजीकृत यात्री पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे दिन यात्रा कानीपुरा से तराना विधानसभा क्षेत्र तक पहुंची। इस दौरान मीडिया से दूरी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के तल्ख बयान चर्चा का प्रमुख विषय रहे।

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यात्रा के दौरान जब मीडियाकर्मियों ने दिग्विजय सिंह से तीखे सवाल पूछे, तो उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "जो लोग बेशर्म होंगे, उन्हें इस यात्रा से फर्क पड़ेगा और जिनमें शर्म नहीं है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।" उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी।

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यात्रा की आधिकारिक प्रवक्ता अमृता राय ने कहा कि यात्रा का कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसका आकलन जनता और श्रद्धालु स्वयं करेंगे। उन्होंने बीती रात हुई बारिश का जिक्र करते हुए इसे भगवान शिव के गंगा स्वरूप आशीर्वाद से जोड़ा। उनके अनुसार, बारिश से यात्रियों का उत्साह और बढ़ा है।कानीपुरा से आगे बढ़ी यात्रा ने देवनखेड़ी-ताजपुर में अपना पहला पड़ाव पूरा किया। इसके बाद यात्रा ग्राम सिंदुरिया की ओर रवाना हुई, जहां रात्रि विश्राम निर्धारित किया गया है। यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते रथ, कलश यात्रा और डीजे की धुन पर झूमते भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए दिग्विजय सिंह की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पूरी पदयात्रा में केवल निर्धारित दो नारे ही लगाए जाएंगे।देशभर से पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राजस्थान से आए नाथ समाज के पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने यात्रा की भव्यता बढ़ाई है। यात्रा का कारवां अब उज्जैन जिले की तराना विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुका है, जहां स्थानीय स्तर पर इसका स्वागत किया जा रहा है।