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इंदौर: मौसम का बदल रहा मिजाज, कल होगी हल्की बारिश या फिर पड़ेगा भीषण उमस से पाला?

Wed, 21 Oct 2026 07:00 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Wed, 21 Oct 2026 07:00 PM IST
सार

इंदौर में कल आंशिक बादलों और गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है जबकि कल न्यूनतम तापमान गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है जिससे हल्की ठंडक महसूस होगी।

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इंदौर में बदल रहा मौसम। फोटो- जयेश मालवीय। - फोटो : अमर उजाला, इंदौर

विस्तार
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मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी मिला-जुला और परिवर्तनशील बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक कल शहर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही शहर के कुछ चुनिंदा इलाकों में हल्की बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई गई है जिससे मौसम में हल्की राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि पिछले तीन दिन से इंदौर के कुछ क्षेत्रों में रुक रुककर हल्की बारिश हुई है। आज भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई।
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सुबह रही ठंडक, दिन में उमस ने परेशान किया
आज 21 अक्टूबर को शहर का अधिकतम तापमान लगभग 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो रात के समय यह पारा घटकर 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज के मौसम के हाल को देखें तो सुबह हल्की ठंड रही और दोपहर के वक्त तेज उमस से लोग परेशान दिखे, वहीं शाम होते होते फिर पारा गिरा और लोगों को उमस से राहत मिली। हवा की स्थिति पर गौर करें तो आज सुबह के समय वायुमंडल में नमी यानी ह्यूमिडिटी का स्तर लगभग 71 प्रतिशत से 89 प्रतिशत के आसपास दर्ज किया गया है।
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कल कुछ क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना
22 अक्टूबर के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। कल अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है जबकि न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज करते हुए यह 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। कल के दिन भी आसमान में हल्की धूप और छांव की स्थिति बनी रहेगी। दोपहर या फिर शाम के वक्त कुछ चुनिंदा इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है जिसके साथ छिटपुट बारिश या गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है। मौसम के इस बदलते मिजाज और रात के तापमान में होने वाली लगातार गिरावट के कारण अब सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है।
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