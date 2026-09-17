मैहर: पुराने जमीन विवाद के बाद पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला, जान से मार देने की धमकी भी दी; देखें वीडियो

मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नरौरा में पुराने जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान पिता-पुत्र पर लाठी-डंडों से हमला करने और युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किए जाने का आरोप है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



पुराने जमीन विवाद को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, ग्राम नरौरा निवासी अमित पटेल (38) ने अपने भाई राजाराम पटेल के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में अमित ने बताया कि गांव के ही श्यामलाल पटेल से उनका पुराना जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। अमित के मुताबिक, 16 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे उसके पिता मुन्नालाल पटेल सड़क की तरफ से अपने प्लॉट की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह प्लॉट के पास पहुंचे, वहां श्यामलाल पटेल और उसके बेटे धर्मेंद्र पटेल मौजूद थे। आरोप है कि दोनों ने मुन्नालाल के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और इसके बाद डंडे से मारपीट की।



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पिता के साथ मारपीट की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा बेटा

शिकायत के अनुसार, मारपीट में घायल मुन्नालाल किसी तरह अपने घर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उनका बेटा अमित पटेल मौके पर पहुंचा। अमित का आरोप है कि मौके पर पहुंचते ही श्यामलाल और धर्मेंद्र ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान श्यामलाल द्वारा कथित तौर पर कुल्हाड़ी से अमित के सिर पर वार किया गया, जिससे उसके सिर में चोट लगी और खून निकलने लगा। मौके पर मौजूद आभा पटेल और राजाराम पटेल ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कराया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।



धमकी देने का भी आरोप

फरियादी अमित पटेल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने दोबारा विवाद होने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। घटना में अमित के सिर और बाएं पैर में चोट बताई गई है। वहीं उसके पिता मुन्नालाल पटेल के बाएं हाथ की कलाई और पीठ में चोट आई है। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी बताया गया है।



मारपीट का वीडियो आया सामने

घटना के बाद मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोगों के बीच लाठी-डंडों से मारपीट होती दिखाई दे रही है। पुलिस वीडियो और शिकायत में लगाए गए आरोपों को जांच का हिस्सा बनाकर मामले की पड़ताल कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने अमित पटेल की शिकायत के आधार पर श्यामलाल पटेल और धर्मेंद्र पटेल के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और सामने आए वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।