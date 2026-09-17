सिंगरौली क्राइम: ज्वेलरी शॉप में घुसे चार हथियारबंद बदमाश, कर्मचारी को गोली मारकर सोना-चांदी लूटा

विंध्यनगर थाना क्षेत्र की जयंत चौकी अंतर्गत बजरंग परिसर में गुरुवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब हथियारबंद चार बदमाशों ने कंचन ज्वेलर्स में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकान में काम कर रहे कर्मचारी राहुल विश्वकर्मा को गोली मार दी और बंदूक के बट से उसके सिर पर हमला कर दिया। कर्मचारी के घायल होकर अचेत होने के बाद बदमाश शोकेस में रखे सोने-चांदी के आभूषण समेटकर मौके से फरार हो गए।

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