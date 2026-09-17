उज्जैन में कीर्तिमान: तीन मिनट में 33 लाख दीपों की रोशनी में नहा उठी अवंतिका नगरी, आशीर्वाद के दीये से शुरुआत

महाकाल की नगरी अवंतिका में गुरुवार की शाम एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित दीपोत्सव में उज्जैन ने 33 लाख से अधिक मिट्टी के दीपक एक साथ प्रज्ज्वलित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2022 (11.71 लाख) और 2023 (18.82 लाख) के अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए पूरा शहर अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा।

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