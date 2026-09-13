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खंडवा: मुखबिरी के शक में सरपंच पति की हत्या करने वाले तीन गिरफ्तार, दो फरार; 48 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा

Sun, 13 Sep 2026 09:08 PM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Sun, 13 Sep 2026 09:08 PM IST
Sarpanch husband murdered on suspicion of informer

पिपलोद थाना क्षेत्र के बोरखेड़ा गांव में सरपंच पति रूमसिंह की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामले में पांच आरोपियों में से तीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार, आमा खजुरी गांव के पास करीब दो महीने पहले वनभूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी। आरोपियों को शक था कि इस कार्रवाई की सूचना मृतक रूमसिंह ने पुलिस को दी थी। इसी रंजिश में उन्होंने हत्या की साजिश रची।

ये भी पढ़ें- सागर के भापेल गांव में दर्दनाक हादसा: पानी की खदान में डूबने से दो सगे मासूम भाइयों की मौत, घर में मचा कोहराम

खेत के पास घात लगाकर बैठे थे आरोपी
घटना की रात पांचों आरोपी खेत के पास घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही रूमसिंह वहां से गुजरे, आरोपियों ने लाठी, कुल्हाड़ी और चाकू से उन पर हमला कर दिया। हमले में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ एफएसएल, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची। जांच के आधार पर पुलिस ने 48 घंटे में तीन आरोपियों शाहदर, दिनेश और अनिल को गिरफ्तार कर लिया।

दो आरोपी फरार
दो आरोपी छतर सिंह और सुरमल अभी फरार हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, कुछ आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। 

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