खंडवा: मुखबिरी के शक में सरपंच पति की हत्या करने वाले तीन गिरफ्तार, दो फरार; 48 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा

पिपलोद थाना क्षेत्र के बोरखेड़ा गांव में सरपंच पति रूमसिंह की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामले में पांच आरोपियों में से तीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, आमा खजुरी गांव के पास करीब दो महीने पहले वनभूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी। आरोपियों को शक था कि इस कार्रवाई की सूचना मृतक रूमसिंह ने पुलिस को दी थी। इसी रंजिश में उन्होंने हत्या की साजिश रची।
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खेत के पास घात लगाकर बैठे थे आरोपी
घटना की रात पांचों आरोपी खेत के पास घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही रूमसिंह वहां से गुजरे, आरोपियों ने लाठी, कुल्हाड़ी और चाकू से उन पर हमला कर दिया। हमले में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ एफएसएल, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची। जांच के आधार पर पुलिस ने 48 घंटे में तीन आरोपियों शाहदर, दिनेश और अनिल को गिरफ्तार कर लिया।
दो आरोपी फरार
दो आरोपी छतर सिंह और सुरमल अभी फरार हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, कुछ आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं।
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