ओंकारेश्वर: हजारों दीपों से जगमगाया ब्रह्मपुरी घाट, ओम आकार में सजे दीपों ने नर्मदा तट पर रचा मनोहारी दृश्य

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों दीपों से सजा ब्रह्मपुरी घाट आकर्षण का केंद्र बन गया। दीपों को ‘ॐ’ आकार में सजाया गया, जिससे पूरा घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा और नर्मदा तट का दृश्य मनोहारी नजर आया।