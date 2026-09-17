ओंकारेश्वर: हजारों दीपों से जगमगाया ब्रह्मपुरी घाट, ओम आकार में सजे दीपों ने नर्मदा तट पर रचा मनोहारी दृश्य
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 17 Sep 2026 10:31 PM IST
सार
ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर हजारों दीप प्रज्वलित किए गए। दीपों को ॐ आकार में सजाया गया, जिससे नर्मदा तट मनोहारी नजर आया। मातृ रक्षा सेवा संगठन ने मां नर्मदा की महाआरती की। कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों दीपों से सजा ब्रह्मपुरी घाट आकर्षण का केंद्र बन गया। दीपों को ‘ॐ’ आकार में सजाया गया, जिससे पूरा घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा और नर्मदा तट का दृश्य मनोहारी नजर आया।
कार्यक्रम के दौरान मातृ रक्षा सेवा संगठन के तत्वावधान में मां नर्मदा की महाआरती भी की गई। श्रद्धालुओं एवं उपस्थित नागरिकों ने मां नर्मदा की आरती में सहभागिता कर धार्मिक वातावरण को भक्तिमय बना दिया। घाट पर एक साथ प्रज्वलित हजारों दीपों की रोशनी ने पूरे क्षेत्र को प्रकाशमय कर दिया। कार्यक्रम में खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के दौरान घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी और पूरा वातावरण उत्सवमय नजर आया।
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ब्रह्मपुरी घाट पर दीपों से बनाए गए ॐ के आकार ने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। नर्मदा तट पर दीपों की कतार और बीच में ॐ की आकृति का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम के दौरान मां नर्मदा की आरती एवं दीप प्रज्वलन के साथ क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाने के साथ मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना था। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नर्मदा तट की स्वच्छता एवं धार्मिक गरिमा बनाए रखने का भी संकल्प लिया।दीपों से जगमगाते ब्रह्मपुरी घाट का दृश्य देर शाम तक श्रद्धालुओं और नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा।
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कार्यक्रम के दौरान मातृ रक्षा सेवा संगठन के तत्वावधान में मां नर्मदा की महाआरती भी की गई। श्रद्धालुओं एवं उपस्थित नागरिकों ने मां नर्मदा की आरती में सहभागिता कर धार्मिक वातावरण को भक्तिमय बना दिया। घाट पर एक साथ प्रज्वलित हजारों दीपों की रोशनी ने पूरे क्षेत्र को प्रकाशमय कर दिया। कार्यक्रम में खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के दौरान घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी और पूरा वातावरण उत्सवमय नजर आया।
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ब्रह्मपुरी घाट पर दीपों से बनाए गए ॐ के आकार ने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। नर्मदा तट पर दीपों की कतार और बीच में ॐ की आकृति का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम के दौरान मां नर्मदा की आरती एवं दीप प्रज्वलन के साथ क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाने के साथ मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना था। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नर्मदा तट की स्वच्छता एवं धार्मिक गरिमा बनाए रखने का भी संकल्प लिया।दीपों से जगमगाते ब्रह्मपुरी घाट का दृश्य देर शाम तक श्रद्धालुओं और नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा।