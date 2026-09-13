सागर के भापेल गांव में दर्दनाक हादसा: पानी की खदान में डूबने से दो सगे मासूम भाइयों की मौत, घर में मचा कोहराम

सागर जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भापेल गांव में हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां पानी की खदान में डूबने से दो मासूम सगे भाइयों की मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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