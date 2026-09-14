खंडवा: गणेश पंडालों में लगेगा खास QR कोड, स्कैन करते ही पुलिस तक पहुंचेगी गोपनीय सूचना, कवच एप से होगी निगरानी

गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए खंडवा पुलिस ने नया प्रयोग शुरू किया है। शहर के सभी गणेश पंडालों में विशेष QR कोड वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। इन्हें स्कैन कर श्रद्धालु, खासकर महिलाएं, अपनी शिकायत, सुझाव या गोपनीय सूचना सीधे पुलिस तक पहुंचा सकेंगे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।एसपी अगम जैन ने बताया कि गणेश उत्सव के दौरान प्रत्येक पंडाल पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें QR कोड रहेगा। कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर अपनी समस्या, सुझाव या गोपनीय सूचना पुलिस के साथ साझा कर सकेगा। यह जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचेगी और शिकायत या सूचना के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से पंडालों में सुरक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी तत्काल मिल सकेगी। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धालुओं को परेशान करने, विवाद या शरारत करने का प्रयास करता है, तो पुलिस टीम को समय रहते इसकी सूचना मिल सकेगी और कार्रवाई की जा सकेगी।एसपी ने बताया कि पुलिस टीम गणेश उत्सव के दौरान कवच एप का भी इस्तेमाल करेगी। इसमें शहर के सभी गणेश पंडालों की लोकेशन चिन्हित की जा रही है। इससे रात में पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस टीमों को प्रत्येक पंडाल की लोकेशन आसानी से मिल सकेगी। रात्रि गश्त के दौरान पुलिसकर्मी पंडालों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई दुर्घटना या अप्रिय स्थिति तो नहीं है।एसपी अगम जैन के अनुसार शहर में रोजाना होने वाली पुलिस गश्त की जानकारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जा रही है। रात करीब 9 से 10 बजे के बीच बताया जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन-सा पुलिस अधिकारी या कर्मचारी तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि रात 12 से सुबह 5 बजे तक संबंधित अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र में ड्यूटी पर रहेंगे। किसी भी तरह की समस्या होने पर लोग डायल-112 या संबंधित पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करेगी।एसपी ने कहा कि त्योहार आस्था और हर्षोल्लास के प्रतीक हैं। गणेश उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था और शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल और शांति भंग करने वाले लोगों को चिन्हित किया है।ऐसे लोगों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई करते हुए नोटिस देकर चेतावनी दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।