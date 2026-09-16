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बाबा ओंकारेश्वर: मंदिर की दानपेटियों से मिला इतना दान, भक्तों की भेंट से सात दिन में फिर भर गईं 11 पेटियां

Wed, 16 Sep 2026 07:46 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओंकारेश्वर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 16 Sep 2026 07:46 PM IST
सार

ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की 11 दानपेटियां मंगलवार को खोली गईं। अधिकारियों, मंदिर कर्मचारियों और बैंककर्मियों की मौजूदगी में हुई गणना में 33 लाख 39 हजार रुपये प्राप्त हुए। पूरी राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत एसबीआई ओंकारेश्वर शाखा में जमा कराई गई। इससे पहले सितंबर में ममलेश्वर और ओंकारेश्वर की दानपेटियां खोली गई थीं।

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omkareshwar temple donation boxes 33.39 lakh donation
ओंकारेश्वर में दानराशि को गिनते कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर स्थित श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के 11 दान पात्र मंगलवार को खोले गए। दान पात्रों को खोलने के बाद उनमें प्राप्त राशि एवं पुराने स्टॉक की गणना निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों, मंदिर कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में की गई। गणना पूरी होने पर दान पात्रों से कुल 33 लाख 39 हजार रुपये की राशि प्राप्त होना बताया गया है। बता दें कि इससे पहले 8 सितंबर को ममलेश्वर मंदिर की दानपेटियां खोली गई थीं, वहीं 9 तारीख को ओंकारेश्वर मंदिर के दानपात्र। 
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श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पुनासा एसडीएम आईएएस पंकज वर्मा के निर्देश के बाद मंदिर ट्रस्ट के दान पात्रों को खोलने की प्रक्रिया की गई। दान पात्र खोलने और राशि की गणना के दौरान प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे, जिससे प्राप्त राशि की गणना और उसके संधारण की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पूरी की जा सके। मंदिर ट्रस्ट के तहसीलदार उदय मंडलोई ने बताया कि 11 दान पात्रों से प्राप्त राशि एवं पुराने स्टॉक की गणना की गई। गणना के बाद कुल 33,39,000 रुपए प्राप्त हुए। गणना की प्रक्रिया में तहसीलदार, पटवारी, मंदिर के सहायक कार्यपालन अधिकारी, मंदिर कर्मचारी तथा बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे।
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ये भी पढ़ें- सख्ती: ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने की लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई, जूना महल तोड़कर मलबा हटाने का ठेका टर्मिनेट
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ओंकारेश्वर देश के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों में शामिल है और यहां वर्षभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन एवं पूजन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में दान पात्रों के माध्यम से भी राशि अर्पित की जाती है। समय-समय पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन दान पात्रों को खोला जाता है तथा प्राप्त राशि की गणना की जाती है। दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना के बाद उसे बैंक में जमा किया जाना मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तहसीलदार उदय मंडलोई के अनुसार गणना से प्राप्त पूरी 33 लाख 39 हजार रुपए की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओंकारेश्वर शाखा में जमा कर दी गई है।


मंदिर ट्रस्ट द्वारा दान पात्रों से प्राप्त राशि का संधारण एवं बैंक में जमा करने की प्रक्रिया अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। इससे प्राप्त राशि का रिकॉर्ड तैयार करने तथा उसे सुरक्षित रूप से बैंक खाते में जमा करने की प्रक्रिया पूरी हुई।
ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ बड़ी संख्या में धार्मिक गतिविधियां संचालित होती हैं। मंदिर ट्रस्ट की आय में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना, उसका लेखा-जोखा और बैंक में जमा किए जाने की प्रक्रिया मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा है। मंगलवार को खोले गए 11 दान पात्रों से प्राप्त 33 लाख 39 हजार रुपए की राशि को एसबीआई ओंकारेश्वर में जमा किए जाने के साथ इस चरण की गणना एवं जमा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
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