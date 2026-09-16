बाबा ओंकारेश्वर: मंदिर की दानपेटियों से मिला इतना दान, भक्तों की भेंट से सात दिन में फिर भर गईं 11 पेटियां

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ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर स्थित श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के 11 दान पात्र मंगलवार को खोले गए। दान पात्रों को खोलने के बाद उनमें प्राप्त राशि एवं पुराने स्टॉक की गणना निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों, मंदिर कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में की गई। गणना पूरी होने पर दान पात्रों से कुल 33 लाख 39 हजार रुपये की राशि प्राप्त होना बताया गया है। बता दें कि इससे पहले 8 सितंबर को ममलेश्वर मंदिर की दानपेटियां खोली गई थीं, वहीं 9 तारीख को ओंकारेश्वर मंदिर के दानपात्र।