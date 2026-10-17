आलीराजपुर: जंगल में मिला नरकंकाल, 20–25 दिन से राज छिपाए बैठी थी मौत! पहचान और मौत की गुत्थी में उलझी पुलिस

आलीराजपुर जिले के सोरवा क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पिपरिया गांव के जंगल में एक अज्ञात पुरुष का नरकंकाल मिला। जंगल में मवेशी चराने गए ग्रामीणों की नजर कंकाल पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मामला चर्चा का विषय बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह कंकाल किसका है और जंगल में उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई?



गल चुका है शव, पहचान बनी सबसे बड़ी चुनौती

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कंकाल पूरी तरह गल चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शव करीब 20 से 25 दिन पुराना हो सकता है। हालांकि, इसकी वास्तविक अवधि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। लंबे समय तक जंगल में पड़े रहने के कारण मृतक की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है।



ये भी पढ़ें- जीजा बना जल्लाद: पत्नी व ससुर को थप्पड़ मारे, बीच-बचाव करने गए साले की गुप्तांग पर लात मारकर की हत्या



पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज

कंकाल मिलने की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है, ताकि किसी गुमशुदा व्यक्ति के मामले से इसका संबंध जोड़ा जा सके। कंकाल को जांच और पोस्टमार्टम के लिए आलीराजपुर लाया गया है। पुलिस मृतक की पहचान करने के साथ उसकी मौत के कारणों का भी पता लगा रही है।



हत्या, हादसा या कोई और वजह? हर पहलू पर जांच

फिलहाल मृतक की पहचान और मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। ऐसे में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी। एसडीओपी शक्तिसिंह चौहान के मुताबिक, मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मृतक कौन था और उसकी मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।