जीजा बना जल्लाद: पत्नी व ससुर को थप्पड़ मारे, बीच-बचाव करने गए साले की गुप्तांग पर लात मारकर की हत्या

आपसी विवाद में रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम आंकड़िया में एक युवक ने अपने साले के गुप्तांग पर लात मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पहले आरोपी किसी बात को लेकर अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया था और उससे विवाद कर रहा था। ससुर बीच-बचाव करने गए तो उन्हें भी आरोपी ने थप्पड़ मार दिया। यह देख साला बीचबचाव करने पहुंचा तो आरोपी ने उसके गुप्तांग पर लात मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भाग गया, पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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