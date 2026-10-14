आलीराजपुर: मुख्यमंत्री का पुतला दहन पड़ा महंगा! महेश पटेल समेत 11 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर

आलीराजपुर जिले में बिजली कटौती, कम वोल्टेज और पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पुतला दहन करने के मामले में पुलिस ने पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई ने जिले के राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है।



जानकारी के अनुसार, मंगलवार 13 अक्टूबर को महेश पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सिनेमा टॉकीज चौराहे पर प्रदर्शन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती, कम वोल्टेज और पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया।



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24 घंटे बिजली के वादे पर उठाए सवाल

प्रदर्शन के दौरान महेश पटेल ने भाजपा सरकार के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के वादे पर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो कांग्रेस चक्काजाम कर आंदोलन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की समस्याओं से आम नागरिकों के साथ किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।



पुलिस ने दर्ज किया मामला

बुधवार 14 अक्टूबर को आलीराजपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए महेश पटेल, नगर पालिका उपाध्यक्ष साबिर बाबा समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(B) के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में सभी आरोपियों के नाम और पुलिस कार्रवाई के विस्तृत आधार की पुष्टि नहीं हो सकी है।



कार्रवाई के बाद सियासी हलचल

बिजली-पानी जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब FIR के कारण राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ पुतला दहन के मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है।