बालाघाट: बैगा बच्चों की मौत का सिलसिला जारी, 10 साल के गजेंद्र की मौत; मृतकों की संख्या 30 हुई

{"_id":"6a9aa9ab9def74fc7406f27b","slug":"video-meerut-women-continue-153-day-protest-against-setback-action-in-shastri-nagar-despite-janmashtami-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जन्माष्टमी पर भी जारी रहा महिलाओं का धरना, शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में 153वें दिन बोलीं- किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे सेटबैक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}