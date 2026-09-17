बालाघाट: मातोश्री बस सर्विस के संचालक विलास चौरे के घर सुबह-सुबह दबिश, लांजी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बालाघाट जिले के लांजी नगर में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकायुक्त की टीम ने लांजी के नीमटोला क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध 'मातोश्री बस सर्विस' के संचालक विलास चौरे के निवास पर सुबह-सुबह छापा मारा।



प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 6 बजे लोकायुक्त पुलिस की गाड़ियां नीमटोला स्थित विलास चौरे के आवास पर पहुंचीं। अचानक हुई इस औचक कार्रवाई से स्थानीय क्षेत्र और व्यवसायियों में सनसनी फैल गई। टीम के सदस्यों ने तुरंत घर को अपने घेरे में ले लिया और भीतर मौजूद दस्तावेजों तथा अन्य वित्तीय रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई किसी गोपनीय शिकायत और आय से अधिक संपत्ति के मामले के आधार पर की जा रही है।



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सहकारी समिति से भी जुड़ा है नाता

जांच के दायरे में आए विलास चौरे का प्रोफाइल काफी रसूखदार बताया जाता है। वे ट्रैवल्स व्यवसाय (मातोश्री बस सर्विस) के संचालन के साथ-साथ लांजी क्षेत्र की मनेरी सेवा सहकारी समिति में प्रभारी प्रबंधक सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा, उनका कृषि यंत्रों से संबंधित बड़ा कारोबार भी है। लोकायुक्त की टीम इन सभी व्यवसायों और पदों पर रहते हुए अर्जित की गई संपत्तियों के तालमेल की बारीकी से जांच कर रही है।



दस्तावेजों के परीक्षण के बाद होगा बड़ा खुलासा

सुबह से शुरू हुई यह कार्रवाई खबर लिखे जाने तक लगातार जारी है। लोकायुक्त के अधिकारी घर के कोने-कोने की तलाशी ले रहे हैं और बैंक खातों, जमीन-जायदाद के कागजात तथा व्यापारिक लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक मीडिया से कोई औपचारिक जानकारी साझा नहीं की है। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच और दस्तावेजों के पूरी तरह खंगालने के बाद ही इस मामले में आधिकारिक तौर पर बड़ा खुलासा किया जाएगा।