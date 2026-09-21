किरनापुर कांड: FIR पर भड़कीं विधायक अनुभा मुंजारे, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल; उग्र आंदोलन की चेतावनी

बालाघाट के किरनापुर में 15 सितंबर को हुए प्रदर्शन, पथराव और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर (FIR) को लेकर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। सोमवार को बालाघाट के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का दावा किया।

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