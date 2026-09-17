Video: विश्वकर्मा पूजा पर 56वां विशाल दंगल, विजेता को 51 हजार और मोटरसाइकिल का पुरस्कार

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विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर गुरुवार को सालेह नगर चौराहे के पास रतन खंड स्थित पार्क में 56वें विशाल दंगल का आयोजन किया गया। दोपहर बाद शुरू हुए दंगल में पहलवानों ने अखाड़े में दमखम दिखाया। दंगल देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दंगल के आयोजक किसान नेता अमर सिंह लोधी ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष की परंपरा के तहत किया जा रहा है। इस बार दंगल का सबसे बड़ा पुरस्कार 51 हजार रुपये और एक मोटरसाइकिल रखा गया है।

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