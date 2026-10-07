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Video: विश्व नदी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चियों ने दी प्रस्तुति

Akash Dwivedi

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:26 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:26 PM IST







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विश्व नदी दिवस के अवसर पर चौक स्थित कुड़ियाघाट पर आयोजित कार्यक्रम में आंचल संस्थान की बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चियों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान नदी संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। ... और पढ़ें

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