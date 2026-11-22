विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रदेश में संचालित और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और लोककल्याण से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। इस अवसर पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया। आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितों का संरक्षण मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितों को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई है, उसका लाभ सभी विभागों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को हर हाल में मिलना चाहिए।



प्रदेश के 88 विभागों में तैनात 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय भुगतान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि हर कार्मिक को उसका बढ़ा हुआ मानदेय समय पर और पूरा-पूरा प्राप्त हो। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और औद्योगिक विकास बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया आगामी 30 नवम्बर तक अंतिम रूप दे दी जाएगी। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूर्ण हो चुका है और चयनित फर्म को एलओए जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है और इन तीनों परियोजनाओं में भी निर्माण हेतु चयनित फर्मों को एलओए जारी किया जा चुका है।



इसके अतिरिक्त मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है तथा अधिकांश जनपदों में भूमि दरों का अनुमोदन भी कर दिया गया है, जिस पर शीघ्र भूमि अधिग्रहण प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आगे की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 'जीरो पावर्टी योजना' के अंतर्गत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष बल दिया। बैठक में बताया गया कि पात्र परिवारों में से 59,447 पीएम/सीएम आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।



आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों के लिए बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से पंजीकरण कर अब तक 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त किया गया है, जबकि शेष पात्र परिवारों के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाने की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है। इसके अलावा 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने के तहत अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षित और सेवायोजित किया गया है, जिसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए गए।



श्रम विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 01 सितम्बर, 2026 से अब तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लेबर अड्डों पर 8,950 कैंप लगाकर 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को मौके पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।