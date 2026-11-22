प्रियंका समेत पांच नेता रखेंगे कांग्रेस का पक्ष

सीटों के बंटवारे पर सपा से बातचीत के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, इमरान मसूद और मोना तिवारी को शामिल किया गया है। यह समिति तय करेगी कि कांग्रेस किन सीटों पर दावेदारी करेगी और उन सीटों को मांगने के पीछे पार्टी का आधार क्या होगा।



कांग्रेस की रणनीति उन विधानसभा क्षेत्रों पर जोर देने की है, जहां पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा था। पार्टी ने सपा को 181 संभावित विधानसभा सीटों की सूची भी सौंपी है। कांग्रेस इन सीटों पर अपने दावे के समर्थन में चुनावी प्रदर्शन और स्थानीय समीकरणों को आधार बनाएगी।

रामगोपाल यादव की अगुवाई में सपा की कमेटी

दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन के तहत सीटों के समझौते के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय और सांसद इकरा चौधरी को शामिल किया गया है। यह समिति कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल पर बातचीत करेगी।



सपा की ओर से सीटों के चयन में जीत की संभावना को आधार बनाने की बात कही गई है। पार्टी का कहना है कि प्रत्याशियों की पसंद के बजाय उनकी योग्यता और चुनाव जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी।