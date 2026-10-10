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VIDEO: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: डॉ. सूर्यकांत बोले- सभी पैथियों को मिल कर एक साथ मरीजों के लिए काम करना चाहिए

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:37 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:37 PM IST







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सभी पैथियों को मिल कर एक साथ मरीजों के लिए काम करना चाहिए। आईएमए की ओर से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आईएमए भवन मे आयोजित कार्यक्रम मे बोलते डॉ सूर्यकान्त। ... और पढ़ें

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