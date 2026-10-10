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VIDEO: जगजीत सिंह की पुण्यतिथि पर कमाल खान ने दी सुरमयी स्वरांजलि

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 08:23 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 08:23 PM IST







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ग़ज़ल सम्राट जगजीत सिंह की पुण्यतिथि पर राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में आयोजित संगीतमय कार्यक्रम में प्रख्यात ग़ज़ल गायक एवं यश भारती सम्मान से सम्मानित कमाल खान ने अपनी सुरीली आवाज़ में ग़ज़लों की प्रस्तुति दी। ... और पढ़ें

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