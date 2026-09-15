Video: धूल भरी डगर, ट्रॉमा सेंटर के पास निर्माण से राहगीर परेशान

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ट्रॉमा सेंटर के बगल में चल रहे निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्ग पर दिनभर ट्रकों की आवाजाही और निर्माण सामग्री का आवागमन बना रहता है। इससे सड़क पर धूल उड़ने से राहगीरों और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग से ट्रॉमा सेंटर आने-जाने वाले मरीजों और तीमारदारों की दिनभर आवाजाही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर लगातार उड़ रही धूल से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। लोगों ने जिम्मेदार विभाग से निर्माण स्थल और सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव कराने की मांग की है, ताकि धूल पर नियंत्रण हो सके।

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