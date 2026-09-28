Video: दाउदनगर की पीली कॉलोनी में भरा गोमती नदी और बारिश का पानी

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फैजुल्लागंज के दाउदनगर स्थित राजीव गांधी आवास योजना की पीली कॉलोनी में गोमती नदी और बारिश का पानी भर गया है। कॉलोनी के आसपास जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के आगे बनी दीवार पर बिजली के इलेक्ट्रिक मीटर लगाए गए हैं। जलभराव के कारण इन बिजली मीटरों के आसपास भी पानी पहुंच गया है। इससे स्थानीय लोगों में बिजली सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

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