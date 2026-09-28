UP Big News: नवंबर से ठंडा सितंबर, योगी बोले- टोटी चोरी होने पर पानी बहता रहेगा; अखिलेश का भाजपा पर बड़ा आरोप

अचानक लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट करनी पड़ीं दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार सुबह खराब मौसम का असर विमान सेवाओं पर पड़ा। मौसम खराब होने के कारण काठमांडू जाने वाली दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर डायवर्ट किया गया। दोनों विमान सुबह करीब 7.00 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे।



एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, कुवैत से रात 10:15 बजे रवाना हुई जजीरा एयरवेज की उड़ान जे92539 सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे काठमांडू पहुंची। खराब मौसम के कारण विमान को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली।



विमान काफी देर तक एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर काटता रहा। इसके बाद इसे लखनऊ के लिए डायवर्ट कर दिया गया। विमान ने सुबह 6:27 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। करीब दो घंटे बाद 8:33 बजे दोबारा रवाना हो गया। पढ़ें पूरी खबर