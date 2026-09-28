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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: IPS officers transferred in the state; these officers have been reassigned and given new responsibilities.

यूपी: प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों का तबादला, ये अफसर हुए इधर से उधर; इनको मिली नई जिम्मेदारी

Mon, 28 Sep 2026 04:40 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 28 Sep 2026 04:40 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में तीन आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। डॉ. मनोज कुमार को पीएसी पश्चिमी जोन, मुरादाबाद की जिम्मेदारी मिली है। हेमराज मीना को सुरक्षा मुख्यालय में भेजा गया है। राजेश द्विवेदी को पुलिस अधीक्षक चुनाव प्रकोष्ठ, लखनऊ बनाया गया है। शासन ने स्थानांतरण संबंधी आदेश जारी किया।

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UP: IPS officers transferred in the state; these officers have been reassigned and given new responsibilities.
तबादला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में तीन आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. मनोज कुमार, आईपीएस-आरआर 2006 — पुलिस महानिरीक्षक, प्रतीक्षारत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पश्चिमी जोन, मुरादाबाद भेजे गए हैं।

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वहीं, हेमराज मीना, आईपीएस-आरआर 2012 — पुलिस उपमहानिरीक्षक, यूपीएसआईएफएस, लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह राजेश द्विवेदी, आईपीएस-एसपीएस 2013 — सेनानायक, 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़ से पुलिस अधीक्षक, चुनाव प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ भेजे गए हैं। पढ़िए लिस्ट...
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