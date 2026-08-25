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Video: तालकटोरा थाने पहुंचीं महिला सदस्य, पुलिसकर्मियों को बांधी राखी
भाई-बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय जन सेवा समिति की महिला सदस्यों ने थाना तालकटोरा पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ पर्व मनाया।महिला सदस्यों ने थाना प्रभारी कुलदीप दुबे समेत थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के माथे पर पारंपरिक रूप से तिलक लगाया और राखी बांधी।
इस दौरान पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी गईं। कार्यक्रम में महिला सदस्यों ने पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके द्वारा समाज की सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
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