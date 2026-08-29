यूपी: 48 घंटों के अंदर इन जिलों में बढ़ेगा कम दबाव का क्षेत्र, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट
Weather in UP: यूपी में बारिश का असर बना हुआ है। आने वाले दिनों में बारिश का दायरा पूरे प्रदेश में बढ़ता जाएगा।
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उत्तर प्रदेश में अगस्त यानी सावन में अच्छी बरसात के बाद अब भादो की शुरुआत भी ठीक-ठाक बारिश के साथ होने वाली है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हो गया है। माैसम विभाग के मुताबिक रविवार को विंध्य क्षेत्र के सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर आदि जिलों के साथ ही पूर्वी- तराई के कुछ इलाकों में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हो सकती है।
इसके साथ ही इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हालांकि इस दाैरान पश्चिमी यूपी में बारिश के कमजोर पड़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में एक सितंबर तक भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं दिया है।
शनिवार को लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक 72.4 मिमी बारिश दर्ज हुई। वहीं चित्रकूट में 65 मिमी, प्रयागराज में 61.2 मिमी, बरेली में 58.6 मिमी और कानपुर में 50 मिमी बारिश हुई।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटों में कम दबाव क्षेत्र के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके चलते आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।
इसका सबसे ज्यादा असर यूपी के विंध्य क्षेत्र और पूर्वी तराई के जिलों में देखने को मिल सकता है। मध्य यूपी के कुछ जिलों में भी बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है।
धूप-छांव के बीच हुई बूंदाबांदी, रविवार को बारिश के आसार
राजधानी में शनिवार को सुबह से ही धूप-छांव का मौसम बना रहा। दोपहर तक आसमान में घने काले बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। रुक-रुक कर बारिश का यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। शाम तक शहर में 6.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी लखनऊ में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। धूप-छांव के बीच छिटपुट बारिश होने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हो रहा है। इसके प्रभाव से मध्यांचल के साथ ही लखनऊ में भी रविवार को बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं।
शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री की बढ़त के साथ 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की मामूली गिरावट के साथ 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा।