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Lucknow News: शोक संतप्त परिवारों से मिले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, जताई संवेदना

Sat, 29 Aug 2026 08:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:27 PM IST
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defence minister
शोक संतप्त परिवारों से मिले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, जताई संवेदना

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लखनऊ। रक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने शनिवार को अपनों को खोने वाले परिवारों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले चौक में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक अभिषेक खरे के आवास पहुंचे, जहां उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने खदरा में स्व. नानक दीन भुर्जी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। श्री सिंह महानगर में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष स्व.अजय पाण्डेय के घर पहुंचकर उनके निधन पर गहरा दुख जताया। वहीं चिनहट में उन्होंने पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदर्शन यादव के पुत्र के असामयिक निधन पर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और एमएलसी मुकेश शर्मा सहित कई स्थानीय नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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