{"_id":"6aa900e1604922dc31038517","slug":"video-video-shaya-paja-kalja-ma-parashakashhao-ka-bharata-ka-le-parakashha-aayajata-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: शिया पीजी कॉलेज में प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिया पीजी कॉलेज में अमर उजाला की ओर से प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी कॉलेज परिसर पहुंचे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की सुविधा और व्यवस्था के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रशिक्षु चयन के लिए आयोजित परीक्षा में युवाओं में उत्साह देखने को मिला।

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