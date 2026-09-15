{"_id":"6aa90e8872bf8b69e40b20fc","slug":"video-video-janasakhaya-nayataranae-ka-maga-ka-lkara-yaga-sana-na-kaya-paratharashana-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: जनसंख्या नियंत्रण की मांग को लेकर योगी सेना ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: जनसंख्या नियंत्रण की मांग को लेकर योगी सेना ने किया प्रदर्शन
जनसंख्या नियंत्रण की मांग को लेकर योगी सेना (भारत) के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से प्रदर्शन शुरू किया और बाद में गांधी प्रतिमा स्थल पहुंचकर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या से रोजगार, अर्थव्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उनका दावा है कि जनसंख्या वृद्धि का असर बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं पर भी पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक आधार पर होने वाले विरोध को भी इस दिशा में चुनौती बताते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।