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VIDEO: सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप: आकर्षि कश्यप व मलेशिया की वोंग लींग चिंन के बीच मुकाबला

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 25 Nov 2026 11:54 AM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 11:54 AM IST







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लखनऊ के गोमती नगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 वर्ल्ड टूर सुपर 300 के डबल्स मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी आकर्षि कश्यप बनाम मलेशिया की वोंग लींग चिंग अंकों के लिए भिड़ते हुए। जिसमें वोंग लींग चिंग एक सेट जीतकर दूसरे सेट में 4-8 से आगे चल रही हैं। ... और पढ़ें

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