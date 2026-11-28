यूपी: टिकट की दावेदारी का इम्तिहान लेंगी चौपालें, भाजपा विधायकों को मिला नया टारगेट, लापरवाही पर कट सकता पत्ता
भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए सांसदों और विधायकों को पांच दिसंबर तक पचास-पचास चौपाल लगाने का लक्ष्य दिया है। इन आयोजनों से जनाधार और नेताओं के प्रभाव का आकलन होगा। प्रदर्शन के आधार पर टिकट का फैसला हो सकता है। लापरवाही करने वाले विधायकों की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है।
विस्तार
प्रदेश में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के इतर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। सांसदों, विधायकों द्वारा आगामी 5 दिसंबर तक 50-50 चौपाल लगाकर बहुमत जुटाने की मुहिम जारी है। इस पूरी कवायद की मॉनीटरिंग मुख्यालय स्तर से की जा रही है। इसके बाद पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटेंगे।
सूत्रों के मुताबिक चौपालों के आयोजन को लेकर पार्टी नेतृत्व गंभीर है। यही वजह है कि इसकी जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को दी गई है ताकि क्षेत्र में उनके प्रभाव का आकलन भी किया जा सके। इसी के आधार पर टिकटों का फैसला भी होना है। जिन जगहों पर इसमें लापरवाही होगी, वहां के सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद भी इसका जायजा लेने के लिए भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भी भेजी जाएगी।