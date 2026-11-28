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प्रदेश में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के इतर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। सांसदों, विधायकों द्वारा आगामी 5 दिसंबर तक 50-50 चौपाल लगाकर बहुमत जुटाने की मुहिम जारी है। इस पूरी कवायद की मॉनीटरिंग मुख्यालय स्तर से की जा रही है। इसके बाद पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटेंगे। विज्ञापन



सूत्रों के मुताबिक चौपालों के आयोजन को लेकर पार्टी नेतृत्व गंभीर है। यही वजह है कि इसकी जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को दी गई है ताकि क्षेत्र में उनके प्रभाव का आकलन भी किया जा सके। इसी के आधार पर टिकटों का फैसला भी होना है। जिन जगहों पर इसमें लापरवाही होगी, वहां के सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद भी इसका जायजा लेने के लिए भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भी भेजी जाएगी। विज्ञापन



सूत्रों के मुताबिक चौपालों के आयोजन को लेकर पार्टी नेतृत्व गंभीर है। यही वजह है कि इसकी जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को दी गई है ताकि क्षेत्र में उनके प्रभाव का आकलन भी किया जा सके। इसी के आधार पर टिकटों का फैसला भी होना है। जिन जगहों पर इसमें लापरवाही होगी, वहां के सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद भी इसका जायजा लेने के लिए भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भी भेजी जाएगी।

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राधे-राधे, कमल खिला दे की गूंज भाजपा के राधे-राधे, कमल खिला दे.. नारे की गूंज अब जिलों में भी सुनाई देने लगी है। राजधानी में इसकी शुरुआत हो गई है। शहर में तमाम पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें इसका जिक्र है। इसमें भाजपा के सभी बड़े नेताओं के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह का फोटो भी है जो चर्चा का सबब बन चुका है। ये पोस्टर भाजपा नेता धनेश अग्रवाल ने लगवाए हैं। बता दें कि बीते दिनों मथुरा में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में चुनाव के दृष्टिगत ये नारा दिया गया था।





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टिकटों पर अभी चर्चा नहीं फिलहाल भाजपा ने अभी टिकटों को लेकर मंथन शुरू नहीं किया है। चौपालों के आयोजन के बाद केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले सहयोगी दलों के साथ बातचीत का दौर भी शुरू होगा ताकि उनको दी जाने वाली सीटों पर सहमति बनाई जा सके।



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