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लखनऊ में पश्चिम बंगाल के सराफ से सोना लूटने के मामले में तीन पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। आरोपियों ने खुद को जौनपुर पुलिस बताकर सराफ को तस्करी के आरोप में फंसाने की धमकी दी और सोना छीन लिया। पुलिस ने सोना बरामद कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में पश्चिम बंगाल के सराफ महेंद्र दास से सोना लूटने के आरोपी पुलिसकर्मियों ने वारदात के दौरान खुद को जौनपुर पुलिस का बताया था। आरोपियों ने सराफ पर सोने की तस्करी का आरोप लगाते हुए जेल भेजने की धमकी दी। विज्ञापन



इसके बाद उन्हें बस से उतारकर कार में बैठाया और काफी देर तक घुमाते रहे। सोने से भरा बैग छीनने के बाद आरोपियों ने महेंद्र को सड़क किनारे छोड़ दिया। उनका मोबाइल फोन और जेब में खर्च के लिए रखे 15 हजार रुपये भी निकाल लिए, ताकि वह तत्काल किसी से संपर्क न कर सकें। विज्ञापन अनजान व्यक्ति के मोबाइल से बहनोई को दी सूचना इसके बाद उन्हें बस से उतारकर कार में बैठाया और काफी देर तक घुमाते रहे। सोने से भरा बैग छीनने के बाद आरोपियों ने महेंद्र को सड़क किनारे छोड़ दिया। उनका मोबाइल फोन और जेब में खर्च के लिए रखे 15 हजार रुपये भी निकाल लिए, ताकि वह तत्काल किसी से संपर्क न कर सकें। पीड़ित महेंद्र के मुताबिक, आरोपियों ने सोने से भरा बैग अपने साथियों की दूसरी गाड़ी में रखवा दिया। उन्होंने आरोपियों से कहा कि बैग में सोना है, उसे न छीनें और थाने ले चलें। इस पर आरोपियों ने कहा कि बैग थाने भेजा जा रहा है। कुछ देर बाद उनसे कहा गया, 'तुम्हारे बारे में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी। विज्ञापन विज्ञापन



तुम्हें छोड़ रहे हैं, भाग जाओ।' मोबाइल और रुपये छिन जाने के बाद महेंद्र काफी दूर तक पैदल चले। एक चौराहे पर अनजान व्यक्ति से मोबाइल मांगकर उन्होंने अपने बहनोई छोटू साहू को फोन किया और पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तुम्हें छोड़ रहे हैं, भाग जाओ।' मोबाइल और रुपये छिन जाने के बाद महेंद्र काफी दूर तक पैदल चले। एक चौराहे पर अनजान व्यक्ति से मोबाइल मांगकर उन्होंने अपने बहनोई छोटू साहू को फोन किया और पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

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सोने की रसीदें देखकर पुलिस ने शुरू की जांच महेंद्र की शिकायत सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। शुरुआत में संदेह होने पर उनसे काफी पूछताछ की गई। पुलिस ने लूटे गए सोने की खरीद से संबंधित रसीदें मांगीं। महेंद्र ने रिश्तेदार के जरिये रसीदें मंगवाकर पुलिस को सौंप दीं। वारदात का राजफाश होने के बाद पुलिस ने जीएसटी विभाग को भी सूचना दी। विभाग के अधिकारियों ने सराफ से पूछताछ की है। फिलहाल उपलब्ध कराई गई रसीदों की जांच की जा रही है। जौनपुर के व्यापारियों से भी की थी पूछताछ घटना के बाद महेंद्र और उनके बहनोई ने जौनपुर के कई सराफा कारोबारियों को फोन किया। उन्होंने बताया कि जौनपुर पुलिस सोने से भरा बैग लेकर चली गई है। महेंद्र ने व्यापारियों से संबंधित थाने के बारे में जानकारी करने को कहा। व्यापारियों ने कई थानों में संपर्क किया, लेकिन वहां से इसकी पुष्टि नहीं हुई।



इसके बाद संदेह गहराने पर सराफ ने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया। एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली बसंथ कुमार के मुताबिक, आरोपियों से बरामद सोना ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर महेंद्र दास को सोना वापस मिल सकेगा।

सोना लूटकांड के आरोपी तीनों सिपाही निलंबित पश्चिम बंगाल के सराफ महेंद्र दास से सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में सोना लूटने के आरोपी सिपाहियों गौतमपल्ली थाने में तैनात दुर्गेश, जौनपुर में तैनात विनय शंकर और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) में तैनात अविनाश शाही को निलंबित कर दिया गया है। विनय शंकर अपने भाई और दो अन्य साथियों के साथ फरार है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। हालांकि, अभी तक इनका सुराग नहीं लगा है।



छानबीन में सामने आया है कि विनय कुमार के परिवार की एक महिला भी यूपी पुलिस में है। पुलिस ने उससे भी संपर्क किया है। परिवार के लोगों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि विनय सामने आए।

खास बात यह है कि विनय का भाई रविशंकर भी सराफ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रीतम और तिलक मांझी ने सबसे पहले रविशंकर से ही संपर्क किया था। दोनों को पता था कि उसका भाई पुलिस में है। ऐसे में अगर वह साथ आ जाता है तो वारदात को अंजाम देने में कठिनाई नहीं होगी। रविशंकर ने विनय को पूरे मामले की जानकारी दी थी।



आरोपियों ने कहा था कि सराफ महेंद्र दास के पास रखा सोना दो नंबर का है। उसके पास कोई कागजात नहीं हैं। अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो दबाव में वह सोना देकर शांत बैठ जाएगा। आरोपियों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि महेंद्र पुलिस में शिकायत कर देंगे।







