लखनऊ: डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया आरईवी एक्सपो का शुभारंभ, इस तरह के उत्पादों की कर सकेंगे खरीद

लखनऊ के वृन्दावन ग्राउंड में शुक्रवार को नवीकरणीय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शनी (आरईवी एक्सपो-2026) के तीसरे संस्करण की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विधान परिषद सदस्य राम चंद्र प्रधान ने संयुक्त रूप से किया।

विज्ञापन





उद्घाटन के बाद केशव प्रसाद मौर्य और राम चंद्र प्रधान ने विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में विकसित नई तकनीकों, उत्पादों और समाधानों की जानकारी ली। विज्ञापन



कार्यक्रम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ के अध्यक्ष सौरभ शर्मा और उमंगोट सोलर के संस्थापक गोपाल शर्मा उपस्थित रहे। प्रदर्शनी के आयोजक अंचल दीक्षित और विपिन लोहिया ने आयोजन का संचालन किया। उद्घाटन के बाद केशव प्रसाद मौर्य और राम चंद्र प्रधान ने विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में विकसित नई तकनीकों, उत्पादों और समाधानों की जानकारी ली।कार्यक्रम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ के अध्यक्ष सौरभ शर्मा और उमंगोट सोलर के संस्थापक गोपाल शर्मा उपस्थित रहे। प्रदर्शनी के आयोजक अंचल दीक्षित और विपिन लोहिया ने आयोजन का संचालन किया।

विज्ञापन